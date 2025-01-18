Блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "‎політичних експертів"‎.

У Службі безпеки зібрали докази, які підтверджують антиукраїнську діяльність колишнього ведучого телеканалів "‎Наш"‎ та ‎NewsOne‎, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

За повідомленнями українських ЗМІ, мова йде про радіо- і телеведучого Макса Назарова (справжнє ім'я – Назар Русланович Діордіца).

"За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи кремля", – йдеться у заяві Служби безпеки.

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Як повідомляють в СБУ, ексведучий запрошував на свої ефіри проросійських "‎політичних експертів", багато з яких зараз переховується на території РФ.

Як гості студії, так і сам ведучий неодноразово намагалися виправдати збройну агресію РФ, а також воєнні злочини росіян. Серед гостей фігуранта був інший прокремлівський блогер, який у 2024-му вже отримав підозру від слідчих Служби безпеки.

Під час судово-лінгвістичної експертизи вдалося підтвердити факти вчинення злочинів з боку обох блогерів.

Наразі СБУ повідомила їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішують питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними з відкритих джерел, у 2015 році Назаров почав працювати ведучим ранкового шоу на телеканалі NewsOne. У квітні 2018 року він пішов працювати на телеканал "‎Наш"‎. Зазначимо, що раніше читачі сайту "Фокус" внесли Назарова до ТОП-50 українських блогерів.

Українські блогери – що цікавого

Нагадаємо, у 2024-му видання "Фокус" склало рейтинг українських блогерів за минулий рік. До списку увійшло 200 інфлюенсерів. Як виявилось, серед відомих персон опинилися, зокрема, втікачі та зрадники України.

А нещодавно українське Forbes обрало найкращу блогерку в нашій країні. Нею стала Кенді Суперстар, яка раніше встановила національний рекорд.

Як повідомлялось, інфлюенсерка створила справжню бізнес-"імперію", яка у минулому році принесла її компаніям 23 млн гривень доходу.

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