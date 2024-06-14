Ці організації готували держпереворот, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

В Україні ліквідовано мережу "громадських організацій" обвинуваченого у державній зраді колишнього нардепа Віктора Медведчука. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зазначається, представники цих організацій планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України.

Для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів". Під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб. Водночас ворожі плани були завчасно викриті у 2022 році.

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"У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення РФ. У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина РФ, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з Росії", - нагадали в СБУ.

Наразі ж за матеріалами СБУ, суд задовольнив позов Мін’юсту та постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

Міжнародна громадська організація "Ми народ України";

Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна";

"Соборне козацтво";

"Соборне козацтво" "Харківський округ";

"Соборне козацтво" "Баришівська станиця";

"Соборне козацтво" "Київський округ";

"Соборне козацтво" "Львівський округ";

"Соборне козацтво" "Сумський округ".

Агентура Медведчука в Україні

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року у Києві затримали соратників Медведчука, які працювали у відомому ЗМІ-проекті. Як інформували в СБУ, у Києві було викрито підпільний осередок прокремлівського політпроєкту "Другая Украина". Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ. У Києві агентурна група займалася інформаційними диверсіями проти України.

Зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися окупантам. Замовні анімаційні ролики виготовляли в облаштованій підпільній студію у власному помешканні на Київщині. Готову медіапродукцію пересилали на погодження своєму куратору з Росії. Ним виявився Денис Жарких – колишній ведучий на каналах Медведчука, а наразі директор його організації "Другая Украина" у Москві.

Перед тим СБУ повідомила про підозру у державній зраді "політексперту" з телеканалів Медведчука.

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