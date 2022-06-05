Раніше голова окупаційної адміністрації міста заявив, що пляжі розміновано і відкрито до відвідування.

У Маріуполі двоє людей підірвалися на міні на пляжі. Один із загиблих - восьмирічний хлопчик.

Інформацію про це підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Трагедія сталася у п'ятницю, 3 червня.

"Маріуполь. Знов сумні новини. Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п'ятницю 03 червня на пляжі "Песчаний" двоє людей загинули через вибух міни. Один із загиблих - хлопчик 8 років", - написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що цей пляж, який примикає до порту, окупанти вже показово "розміновували" на камеру роботами-мінерами.

"Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив, що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок - дві смерті маріупольців. Ще дві смерті на руках Іващенко. Ще дві смерті на руках російських військових. Ще дві жертви війни, вже навіть без обстрілів і бомбардувань", - повідомив радник мера.

Попри трагедію, окупаційна адміністрація міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей йти на пляжі.

"Красиві фото та відео їм точно важливіше за життя людей. Лють. Просто Лють", - підсумував Андрющенко.

Раніше він розповів, що поки жителі окупованого Маріуполя можуть отримати воду лише раз на два дні, загарбницька влада витрачає дорогоцінний ресурс, зокрема, для поливу газонів.

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