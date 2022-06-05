Питна вода в окупованому місті доступна раз на два дні, а доставки технічної води для гігієнічних потреб немає зовсім.

Поки жителі окупованого Маріуполя мають змогу отримати воду лише раз на два дні, загарбницька влада витрачає дорогоцінний ресурс, зокрема, для поливу газонів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Так виглядає цинізм. Питна вода доступна раз на два дні. Доставки технічної води для гігієнічних потреб немає зовсім. Зате справно поливаємо газони, аби було на фоні чого знімати кіно про "життя покращилось". Нема слів. Лише Лють", - йдеться в дописі.

Андрющенко також оприлюднив відео.

Вода в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрющенко розповідав, що в окупованому Маріуполі жителі змушені по кілька днів стояти в чергах по питну воду.

"Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина - падіння рівня води у природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини - літню спеку", - зазначав він.

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