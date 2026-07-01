З сифілісом та гепатитом в наряд на кухню: Лубінець розповів про кричущі зловживання ТЦК

Розповів, як в ТЦК незаконно утримували демобілізованого військового, який захищав Бахмут.

Є критичні ситуації щодо порушення прав людини при проведенні мобілізаційних заходів в Одеському, Закарпатському, Львівському та Тернопільському регіонах. Про це повідомив на брифінгу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він навів приклад, коли під час моніторингу в ТЦК виявили демобілізованого, який воював, пройшов Бахмут і мав посвідчення ветерана.

"Навіть це не зупинило працівників ТЦК від того, щоб його фізично затримати і нікуди не відпускати", - зазначив Лубінець.

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За його словами, в Миколаєві ще один громадянин України був затриманий, жорстоко побитий.

"Під час моніторингового візиту виявили людину, яка 18 діб знаходилися в приміщенні Миколаївського обласного ТЦК. Більше того, коли почали передивлятись документи, то виявилося, що людина є діючим військовослужбовцем. А на запитання "Чому не відбув до своєї частини?", ми отримали відповідь, що чекають доки в нього зростуться ребра, які були зламані під час проведення мобілізації", - розповів ще одну критичну ситуацію омбудсман.

При цьому додав, що в документах ВЛК було сказано, що він був повністю здоровий і придатним до несення військової служби.

Лубінець навів кілька прикладів, як хворі люди, котрі мали підтверджуючі документи для звільнення від мобілізації, все ж були затримані та навіть потрапили на полігон.

За його словами, в Тернополі відбулася моніторингова перевірка, в ТЦК виявили 5 людей, які там не мали перебувати, оскільки в них були всі необхідні документи, які вказують, що вони не можуть бути мобілізовані за станом здоров’я. Він додав, що цих людей таки відпустили.

Розповів також, як в Чортківському ТЦК на Тернопільщині перебувала людина з цукровим діабетом другого типу, гіпертонічною хворобою 2 стадії, ожиріння 4 ступеня, псоріазом, а через два дні його відправили на полігон, де він одразу потрапляє до лікарні з гіпертонічним кризом і тепер проходить лікування, як військовий, а відповідно сплачує за це держава. При цьому по документах ВЛК, ця людина нібито повністю здорова.

Також Любінець розповів вражаючу історію, коли було мобілізовано чоловіка, який хворіє на ВІЛ-інфекцію 3 стадії, на сифіліс, вірусний гепатит В і С, гнійний сепсис.

"На момент моніторингового візиту він вже офіційно на полігоні знаходився в наряді по кухні", - розповів омбудсман. При цьому чоловік розповів, що кожного ранку, коли заступав в наряд на кухню, то повідомляв про свої хвороби і що йому заборонено торкатися речей, через які може передаватися хвороба іншим військовим. "Але реакції не було жодної. Ми підняли документи – рішення ВЛК: повністю здоровий", - зазначив Лубінець.

Порушення при мобілізації

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2026 року військовий омбудсман Ольга Решетилова розповіла, що близько 7% мобілізованих насправді мали законну відстрочку, яку в ТЦК проігнорували. Просто з якихось причин воно не було враховане під час мобілізаційних заходів. Це може бути, наприклад, неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець.

За її словами, найчастіше це порушення стосується відстрочок трьох типів: коли чоловік має трьох чи більше дітей, коли він є опікуном когось із близьких родичів, або коли має близького родича, який загинув на війні або потрапив у полон.

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