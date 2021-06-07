У Тернополі поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо матері, яка намагалася вбити своїх малолітніх дітей.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 5 червня на лінію «102» надійшла інформація від жительки Тернополя про те, що її сусідка, судячи з криків малолітніх за стіною, душить своїх дітей.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Коли поліцейські зайшли до квартири, то побачили непритомну 4-річну дівчинку із пакетом на голові.
Читайте такожУ Дніпрі в реанімації від опіків помер 12-річний хлопчикЗазначається, що дитину медики реанімували і госпіталізували до лікарні. Її 5-річного братика одразу забрала бабуся.
Матір дітей доправили до спеціалізованого медзакладу. Зараз поліцейські очікують висновків фахівців на предмет психічного здоров’я жінки.
За даними правоохоронців, матір, 1986 р. н., проживала з дітьми одна. Їхній батько мешкає окремо.
Стосовно матері поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 15 (замах на вбивство) ККУ.
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