Вибух на складі у Вишневому: затримано керівників одного з оборонних підприємств

Готується клопотання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керівників одного з оборонних підприємств, які допустили розміщення боєприпасів на складах поблизу житлових будинків у місті Вишневе на Київщині, затримали слідчі СБУ та контррозвідка. Як повідомляє Служба безпеки України, йдеться за генерального директора підприємства та його заступника з виробництва.

За даними слідства, 6 липня внаслідок комбінованої атаки РФ по столичному регіону на складах режимного об’єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах.

"Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів. За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин", - заявили у спецслужбі.

Відео дня

Крім того, його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело, як стверджують в СБУ, до загибелі та травмування людей, а також знищенню та пошкодженню майна цивільних громадян.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2, 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Також готується клопотання до суду про обрання фігурантам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вибух у Вишневому - що відомо

Як писав УНІАН, вночі 6 липня російські окупанти здійснили масовану атаку ракетами й дронами по Україні, основною ціллю ворога став Київ, його околиці та Київщина. Внаслідок атаки на один з об’єктів у Вишівській громаді Бучанського району сталася детонація вибухонебезпечних предметів.

В результаті, з міста Вишневе і села Крюківщина було евакуйовано понад 600 людей через загрозу повторної детонації. Зруйновано багато житлових будинків.

Згодом у Генеральному штабу ЗСУ заявили, що об'єкт, на якому сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України. Згідно з чинним розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: