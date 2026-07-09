Кому належав склад у Вишневому і кого покарають: Зеленський зробив заяву

Він наголошує, що винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Склад у Вишневому належав одному з підприємств "Укроборонпрому", будуть звільнення. Про це у коментарі журналістам сказав президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію у Вишневому та розслідування щодо вибуху.

"Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог вразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат", - підкреслив він.

Глава держави додав, що отримав всю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора.

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"Є кримінальна справа, люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в "Укроборонпромі". Тому що склад був одного з підприємств "Укроборонпрому", - наголосив Зеленський.

Вибухи у Вишневому

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 липня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні ракетами та дронами. Головною ціллю окупантів стало місто Київ, його околиці та область.

Зокрема, внаслідок атаки на один з об’єктів у Вишівській громаді Бучанського району Київської області відбулася детонація вибухонебезпечних предметів. Унаслідок цього з міста Вишневе та села Крюківщина через загрозу повторної детонації було евакуйовано понад 600 людей.

У Генеральному штабу Збройних сил України заявили, що об’єкт, на якому відбулася детонація, не належить до сфери управління ЗСУ.

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