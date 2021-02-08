Усіх людей евакуювали. Причина загоряння - замикання в електрощитовій.

Сьогодні в Одеському апеляційному суді, розташованому на вулиці Івана і Юрія Лип, сталася пожежа.

Читайте такожУ суді Одеси порізав собі шию чоловік, який погрожував підірвати Mcdonald'sПро це заявила прес-служба суду.

«У приміщенні Одеського апеляційного суду внаслідок замикання в електрощитовій сталося загоряння, яке було негайно ліквідовано власними силами», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цілях безпеки всі співробітники суду були негайно евакуйовані і викликано ДСНС.

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Автор: Лариса Козова