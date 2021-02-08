На місце події були викликані рятувальники ДСНС \ фото УНІАН
Сьогодні в Одеському апеляційному суді, розташованому на вулиці Івана і Юрія Лип, сталася пожежа.
Читайте такожУ суді Одеси порізав собі шию чоловік, який погрожував підірвати Mcdonald'sПро це заявила прес-служба суду.
«У приміщенні Одеського апеляційного суду внаслідок замикання в електрощитовій сталося загоряння, яке було негайно ліквідовано власними силами», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в цілях безпеки всі співробітники суду були негайно евакуйовані і викликано ДСНС.
Інші кримінальні новини
- У Запоріжжі сталася пожежа в обласній інфекційній лікарні: є загиблі
- Горіла вся сходова площадка: у Львові сталася смертельна пожежа в п'ятиповерхівці (відео)
- Другий підпал за два роки: у Києві згоріла машина відомого журналіста
- У центрі Києва горіло кафе, евакуювали 5 людей
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram