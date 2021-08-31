Постраждалу негайно госпіталізували до лікарні.

5-річну відвідувачку контактного зоопарку в Росії за щоку вкусила отруйна змія.

Про це пише The Mirror.

Вікторія дивилася на метеликів зі своєю родиною, коли їй на шию поклали маленьку змію. Дитина помітно нервувала, але це не перешкодило дорослим зробити спільне фото з небезпечною твариною.

Змія відреагувала на рухи й вчепилася у шию Вікторії зубами, після чого дитина впала у шок. Співробітнику зоопарку вдалося витягнути рептилію, але мала росіянка вже корчилася в агонії.

Читайте також34-річна українка скоїла самогубство в Італії – ЗМІПостраждалу негайно госпіталізували до лікарні. З нею все в порядку.

Імовірно, змію привабив запах курки. Перед нападом дівчинка торкалася курчат у тому ж зоопарку.

Фахівці вважають, що змію міг спровокувати й постійний стрес та увага з боку відвідувачів, адже у тварин у таких закладах немає власного кутка, щоби відпочити.

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Автор: Іван Бойко