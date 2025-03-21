Зловмисники заробляли близько 400 тис гривень на місяць, змушуючи громадян працювати на будівництвах по 11 годин поспіль.

Правоохоронці Києва затримали злочинне угруповання, яке діяло під виглядом "реабілітаційного центру" та утримувало у трудовій експлуатації більше 30 громадян.

Як повідомила столична поліція, 45-річний організатор псевдоустанови та двоє його спільників підшукували на місцевих залізничних вокзалах чоловіків та жінок, що перебувають у скрутному становищі, та пропонували їм влаштування у "реабілітаційному центрі", обіцяючи житло, харчування, а також лікування від алко- та наркозалежності.

Надалі зловмисники привозили потерпілих до орендованого приватного будинку в одному з селищ Київської області, де тримали їх в антисанітарних умовах без телефонів та документів.

Чоловіків кожного дня змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин поспіль, а жінок – обслуговувати будинок та готувати їжу для утримуваних з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство, зазначає поліція.

Встановлено, що жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис гривень на місяць. Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31-го громадянина, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків, віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили "чорнові" записи, зброю та 5 автомобілів.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили всім учасникам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

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Забудовника Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон, екстрадували в Україну. За даними КМДА, від афер Войцеховського постраждали більше 10 тис інвесторів в столиці. Фігурант мав 63 підконтрольних компанії. Вони почали будівництво понад 40 житлових комплексів. Часто це було на самовільно зайнятих ділянках і без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель його фірми так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька.

Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а значить - мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням та сплачують за це по більшим промисловим тарифам. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами.

За фактами незаконних дій слідчі поліції відкрили десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В обох випадках суд обирав йому запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон. З того часу минуло 5 років.

Забудовник був оголошений в міжнародний розшук і його відшукали в Іспанії.

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