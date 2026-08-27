Одеса понад 7 годин перебувала під масованою атакою: у місті руйнування та пожежі

Пошкоджено обʼєкти інфраструктури, елеватор та житловий будинок.

Протягом ночі проти 27 серпня Одеса та Одеська область понад 7 годин перебували під масованою комбінованою атакою російських окупантів. Як передає кореспондент УНІАН, вибухи та стрілянину було чути в Одесі протягом всієї ночі.

"Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону", - наголосив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців. За попередніми даними, постраждалих не має.

Відео дня

На місцях ударів працюють всі екстрені та комунальні служби. Правоохоронні органи документують наслідки воєнних злочинів, вчинених російською федерацією проти мирного населення Одещини.

Як уточнив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, майже всю ніч та ранок ворог тероризував Одесу. У місті внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, унаслідок влучань у кількох місцях в регіоні спалахнули пожежі. Вогонь охопив дах гаража та суху траву, а також господарські споруди території автозаправної станції.

"За іншими локаціями пошкоджено скління, фасад та дах 16-поверхового житлового будинку, приватний будинок з гаражем, будівлю навчального закладу та автомобілі поруч", - розповіли рятувальники.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, також зафіксовано пошкодження обʼєктів портової інфраструктури, пошкоджено фасад, скління одного з корпусів коледжу тощо. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Оновлено о 10:15. Згодом Лисак повідомив, що вже відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки на Одесу. Це чоловіки віком 24, 25 та 49 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Зараз усі кому нальні та оперативні служби продовжують працювати на місцях, зазначив посадо вець.

Атаки на Одещину - останні новини

Як писав УНІАН, вночі 25 серпня російська армія атакувала дронами міжнародний пункт пропуску "Виноградівка" в Одеській області, що на кордоні з Молдовою. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру - пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт було призупинено.

Також вночі 21 серпня було атаковано міжнародний пункт пропуску "Табаки", де пошкоджено будівлі та конструкції, виникли пожежі. Рух транспорту та осіб через цей пункт пропуску також певний час не здійснювався.

Вас також можуть зацікавити новини: