Подвійна стратегія: в ISW пояснили удари РФ по пунктах пропуску на Одещині

Такі удари, зокрема, чинять тиск на країни, що межують з Україною.

У серпні Росія посилила удари по українсько-молдовській прикордонній інфраструктурі вздовж ключових маршрутів, які Україна використовує для імпорту та експорту до Європи. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, аналізуючи стратегію росіян.

Так, у період з кінця липня до кінця серпня росіяни завдали ударів по мостах Затока та Маяки, а також по прикордонних переходах Виноградівка-Вулканешти, Рені-Джурджулешти та Табаки. Тільки з 20 серпня російські війська тричі завдавали ударів по прикордонних переходах на кордоні Молдови та Одеської області.

Аналітики зазначають, що російські війська посилили удари по українських морських комунікаційних лініях у цьому районі, щоб ще більше порушити наземні експортні маршрути України – з метою запобігання експорту українського зерна та загального ослаблення української економіки. Крім того, такі удари спрямовані на створення тиску на країни, що межують з Україною.

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"Російські війська, ймовірно, посилюють такі удари в рамках подвійної стратегії, спрямованої як на ізоляцію України від Європи та зниження здатності України експортувати зерно й інші товари, так і на створення атмосфери нестабільності, щоб відрадити Молдову, Румунію та міжнародних вантажовідправників від використання цих переходів", – зазначають в ISW.

Спроба залякати сусідні країни

Аналітики вважають, що російські війська використовують удари вздовж українсько-молдовського кордону для досягнення ширших політичних цілей – запобігти приєднанню Молдови до ЄС та перевірити реакцію НАТО.

На думку ISW, російське військове керівництво використовує тактику залякування, щоб створити враження, що приєднання Молдови до будь-яких західних структур стає для цих структур тягарем. Росія також прагне утримати Румунію та Молдову від підтримки України.

"Росія дедалі частіше завдає ударів по прикордонних районах, щоб перевірити реакцію Молдови та НАТО на вторгнення та їхні засоби протиповітряної оборони, водночас нормалізуючи ці порушення", – додають в ISW.

Удари по пунктах пропуску в Одеській області

У ніч на 25 серпня Росія атакувала ударними БПЛА типу Shahed міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка", рух було перекрито.

До цього, 21 серпня, росіяни атакували дронами міжнародний пункт пропуску "Табаки", внаслідок чого було пошкоджено будівлі та споруди.

Як вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, таким чином російські війська намагаються ускладнити або повністю заблокувати транспортне сполучення між країнами та ізолювати Одеську область.

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