У момент смерті 18-річної бразилійки на вулиці була гроза.

У Бразилії молода дівчина загинула після того, як під час блискавки вона отримала електричний розряд від свого смартфона.

Про це повідомляє Globo.

Інцидент стався вранці 29 серпня в місті Сантарен, розташованому на півночі країни.

Перед загибеллю 18-річна Раджа Феррейра де Олівейра перебувала в своєму будинку. Вона користувалася телефоном, коли той заряджався від електромережі. Раптово вона отримала сильний удар струмом і знепритомніла.

Читайте такожНовенький смартфон OnePlus вибухнув у кишені власниці (фото)Її рідні не стали чекати на медиків — вони надали їй першу допомогу і самостійно відвезли дівчину в лікарню. Але попри всі їхні зусилля, після прибуття в міську лікарню Раджа померла.

Примітно, що вона стала не першою мешканкою країни, який в момент смерті користувався телефоном. За кілька днів до її смерті в іншому місті загинув Семао Таварес - в нього влучила блискавка, коли він розмовляв через телефон.

Нагадаємо, раніше цього місяця в Індії чоловік помер через вибух у його вусі навушників під час телефонного дзвінка.

Автор: Станислав Кожемякин