В одному з супермаркетів Миколаєва відмовилися обслуговувати покупця без маски. Чоловік вступив у конфлікт з охоронцями і застосував проти них газовий балончик.
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Про це з посиланням на соцмережі повідомляє NikolaevPost. Відео інциденту опублікували в мережі.
Зазначається, що чоловік без маски спробував розрахуватися на касі, але касир не стала його обслуговувати. Тоді він поклав гроші і пішов на вихід з продуктами, але охорона спробувала його затримати.
У сутичці з охороною чоловік пустив у хід газовий балончик. На відео можна бачити, що від газу постраждав один з охоронців і випадкові перехожі – чутно, як люди кашляють.
Потерпілий охоронець був готовий продовжувати бійку, але його колега його втримав.
Після конфлікту чоловік зібрав свої пакети і безперешкодно поїхав. Співробітники супермаркету викликали на місце поліцію.
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