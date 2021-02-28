Від газу постраждали випадкові перехожі, на місце викликали поліцію.

В одному з супермаркетів Миколаєва відмовилися обслуговувати покупця без маски. Чоловік вступив у конфлікт з охоронцями і застосував проти них газовий балончик.

Читайте такожНа Львівщині собаки притягли на подвір'я людську ногу (відео)

Про це з посиланням на соцмережі повідомляє NikolaevPost. Відео інциденту опублікували в мережі.

Зазначається, що чоловік без маски спробував розрахуватися на касі, але касир не стала його обслуговувати. Тоді він поклав гроші і пішов на вихід з продуктами, але охорона спробувала його затримати.

У сутичці з охороною чоловік пустив у хід газовий балончик. На відео можна бачити, що від газу постраждав один з охоронців і випадкові перехожі – чутно, як люди кашляють.

Потерпілий охоронець був готовий продовжувати бійку, але його колега його втримав.

Після конфлікту чоловік зібрав свої пакети і безперешкодно поїхав. Співробітники супермаркету викликали на місце поліцію.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН