У "СН" підкреслюють, що це вже другий напад на депутата за останні місяці.

Партія "Слуга народу" вимагає притягнути до відповідальності винних у нападі на їхнього депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського.

Про це йдеться в заяві на сайті партії.

Зазначається, що увечері 24 липня в Коростені стався "зухвалий розбійний напад" на Недашківського.

"Троє невідомих молодиків перехопили Андрія Недашківського та його дружину на шляху до дому в районі школи №6. Завдали йому тілесних ушкоджень і відібрали сумку із документами та грошима. При цьому молодики прямо сказали, що очікували саме Андрія Недашківського. Отже, цей нахабний напад прямо пов’язаний із депутатською діяльністю нашого колеги", - йдеться у повідомленні.

При цьому, зауважується, що "зловмисники були затримані "по гарячих слідах", вони дають свідчення.

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У "СН" наголосили, що за останні 4 місяці це вже другий напад на Недашківського: попередній відбувся 30 березня.

"Житомирська обласна організація партії "Слуга народу" вимагає проведення детального розслідування обставин нападу, встановлення всіх причетних і замовників та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Також звертаємося до Національної поліції із закликом посилити заходи безпеки на території Коростенської ОТГ для недопущення подібних випадків у майбутньому", - заявив народний депутат, голова Житомирської обласної організації партії "СН" Арсеній Пушкаренко.

Автор: Таня Поляковська