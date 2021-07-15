За даними слідства, Петро Стратійчук вимагав та отримав ці гроші за сприяння у прийнятті Чернівецькою міськрадою "земельного" питання щодо учасників ООС.

У Чернівцях правоохоронці затримали помічника народного депутата, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5700 доларів за сприяння у прийнятті Чернівецькою міськрадою рішення про відведення землі учасникам ООС.

Про це повідомляє прес-служба офісу Генпрокурора України.

За версією слідства, вказану суму грошей помічник одного з нардепів вимагав і отримав від волонтера за здійснення впливу на службових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та за сприяння у прийнятті сесією Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС.

Як зазначили у прес-службі, правоохоронці затримали помічника народного депутата України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів США.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваним у вчиненні злочину є Петро Стратійчук, помічник нардепа "Слуги народу" Георгія Мазурашу. Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив Мазурашу.

"Наскільки я знаю Петра, він взагалі-то протилежних принципів. Дуже дивна історія", – написав нардеп у Facebook.

Петро Стратійчук є керівником громадської організації "Всеукраїнська федерація текволі", що зареєстрована у Чернівцях. Він також працює помічником нардепа Мазурашу на громадських засадах.

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Автор: Микола Кобилюк