У Чернівцях правоохоронці затримали помічника народного депутата, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5700 доларів за сприяння у прийнятті Чернівецькою міськрадою рішення про відведення землі учасникам ООС.
Про це повідомляє прес-служба офісу Генпрокурора України.
За версією слідства, вказану суму грошей помічник одного з нардепів вимагав і отримав від волонтера за здійснення впливу на службових осіб департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та за сприяння у прийнятті сесією Чернівецької міської ради рішення про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС.
Як зазначили у прес-службі, правоохоронці затримали помічника народного депутата України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів США.
"Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру", – йдеться у повідомленні.
Підозрюваним у вчиненні злочину є Петро Стратійчук, помічник нардепа "Слуги народу" Георгія Мазурашу. Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив Мазурашу.
"Наскільки я знаю Петра, він взагалі-то протилежних принципів. Дуже дивна історія", – написав нардеп у Facebook.
Петро Стратійчук є керівником громадської організації "Всеукраїнська федерація текволі", що зареєстрована у Чернівцях. Він також працює помічником нардепа Мазурашу на громадських засадах.
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