У лікарні помер рятувальник, поранений під час повторного удару РФ по Харкову

Він став п’ятим загиблим внаслідок обстрілу РФ рятувальником.

Сьогодні у лікарні помер рятувальник ДСНС Микола Деркач, який отримав тяжкі поранення під час повторного ворожого обстрілу Харкова 15 червня.

Як повідомляє ДСНС, це вже п’ята жертва серед рятувальників, які загинули внаслідок тієї атаки під час виконання службових обов’язків.

За даними відомства, Микола Деркач був начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років.

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"Лікарі кілька днів боролися за життя рятувальника, але сьогодні його серце зупинилося", - зазначили в ДСНС.

У нього залишилися донька та мати.

Що відомо про обстріл Харкова 15 червня

Вночі 15 червня Росія масовано атакувала Харків. Коли на місцях влучань працювали рятувальники, окупанти завдали повторних ударів.

За інформацією голови ДСНС України Андрія Даника, внаслідок повторного удару по цивільному підприємству загинули четверо рятувальників, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також через ворожу атаку загинув головний спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

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