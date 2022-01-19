Поліцейські оштрафували водія за неправдиве повідомлення.

Патрульні Івано-Франківська притягнули до відповідальності чоловіка, який забув, де саме припаркував авто, за неправдиве повідомлення про його викрадення.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківська.

"Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про викрадення авто на вулиці Стуса. Громадянин повідомив поліцейським, що його автомобіль Ford викрали", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце та поспілкувавшись із заявником, інспектори з’ясували, що чоловік увечері залишив авто біля свого будинку, а зранку виявив його відсутність. Патрульні відшукали автомобіль на парковці одного з торгових центрів під час патрулювання вулиць.

Читайте такожНа Прикарпатті зіткнулися легковики: одна особа загинула, п’ятеро постраждали (фото)Тоді чоловік зізнався, що забув де саме запаркував авто.

"На 31-річного заявника інспектори винесли постанову, за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, за що передбачено адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 850 до 3400 гривень", - підсумували в поліції.

Нагадаємо, у Києві водій жорстоко побив перехожого через зауваження про паркування. Чоловіка, який заподіяв тяжких тілесних ушкоджень перехожому, затримали.

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