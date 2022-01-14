Потерпілий знаходиться в лікарні, йому діагностовано набряк головного мозку.

У Дніпровському районі Києва водій побив перехожого через зауваження про неправильне паркування автомобіля.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції у Києві.

Зазначається, що сьогодні "під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили публікацію з відео, де на вулиці Андрія Аболмасова відбувається бійка між двома чоловіками". На місце події прибули поліцейські для з'ясування усіх обставин інциденту.

"Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого та наніс йому декілька ударів у різні частини тіла. Внаслідок бійки одного із учасників госпіталізовано у лікарню, а з іншим чоловіком спілкуються слідчі", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПід Києвом "Дід Мороз" вибив зуби клієнту, який не захотів платити за спільне фотоІнформація про подію зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення усіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

Водночас у коментарі УНІАН речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, відповідаючи на запитання щодо цієї ситуації та коментуючи інформацію з інтернету про те, що поліцейські на місці події начебто не провели необхідних процесуальних дій, сказала, що то були патрульні поліцейські.

"Я не знаю, які були їхні дії на місці. Я можу говорити за дії своїх співробітників головного управління і Дніпровського управління поліції. Ми вже по факту виявили публікацію, яка є в інтернеті. Які були дії наших колег з патрульної поліції - зараз також з'ясовують, що відбулося перед тим", - зауважила Гірдвіліс.

"Але по факту ми знаємо, що між двома чоловіками виникла сварка через порушення правил дорожнього руху, що один з них неправильно припаркував автівку, і інший чоловік вирішив зробити цьому водію зауваження. І попередньо було встановлено, що ця сварка перейшла в бійку: один з чоловіків накинувся на іншого з кулаками. Наніс йому удари. Внаслідок цієї бійки одного з учасників, який, ми бачили по відео, впав на дорогу, - його госпіталізовано", - розповіла речниця.

З іншим учасником інциденту, додала вона, у Дніпровському відділі поліції наразі спілкуються слідчі.

"Коли наші слідчі завершать перевірку, визначаться з правовою кваліфікацією, ми ще дамо уточнення, як була кваліфікована ця подія, і яку вони дали оцінку діям обох чоловіків", - підсумувала Гірдвіліс.

Вона додала, що правоохоронці також очікують на інформацію від лікарів щодо ступеню тяжкості завданих постраждалому тілесних ушкоджень.

Як повідомили УНІАН родичі чоловіка, який потрапив до лікарні внаслідок цього конфлікту, наразі, за словами лікарів, йому діагностовано набряк головного мозку. Після госпіталізації стан погіршився. Пізніше проводитимуться додаткові дослідження.

За даними Telegram-каналу "Київ Оперативний", нападник - Владислав Стеценко, 1997 року народження, син чиновника з Міністерства спорту.

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