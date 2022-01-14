Затриманий виявився мешканцем Київської області, 1997 р. н., наразі йому готується повідомлення про підозру в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень.

У Києві затримали чоловіка, який заподіяв тяжких тілесних ушкоджень перехожому через зауваження про неправильне паркування авто.

Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури.

Інцидент стався у п’ятницю, 14 січня, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва.

Мешканець вказаного будинку зробив зауваження власнику автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив наносити йому удари.

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"Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України", - повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 р. н. Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Прокуратура взяла на контроль хід розслідування.

Як повідомляв УНІАН, родичі госпіталізованого чоловіка повідомили, посилаючись на лікарів, що у потерпілого діагностовано набряк головного мозку. Після госпіталізації його стан погіршився. Пізніше проводитимуться додаткові дослідження. У мережі вже з'явилися інформація про те, що нападник - Владислав Стеценко, 1997 року народження, син чиновника з Міністерства спорту.

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