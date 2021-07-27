В Одесі через повідомлення про "мінування" з мерії евакуювали майже 200 осіб.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Сьогодні, 27 липня, о 16.20 у поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі мерії Одеси, розташованого в центрі міста - на Думській площі, 1. Станом на 17.30, перевірка інформації про загрозу вибуху в будівлі Одеської міської ради, на Думській площі, вже завершена, зазначили в поліції.
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Відзначається, що було евакуйовано 187 осіб, зараз робота міськради відновлена.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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