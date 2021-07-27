Правоохоронці вже оглянули адміністративну будівлю та прилеглу територію.

В Одесі через повідомлення про "мінування" з мерії евакуювали майже 200 осіб.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Сьогодні, 27 липня, о 16.20 у поліцію надійшло повідомлення про мінування будівлі мерії Одеси, розташованого в центрі міста - на Думській площі, 1. Станом на 17.30, перевірка інформації про загрозу вибуху в будівлі Одеської міської ради, на Думській площі, вже завершена, зазначили в поліції.

Читайте такожНа Одещині жінка загинула під колесами пасажирського поїздаПравоохоронці вже оглянули адміністративну будівлю та прилеглу територію, жодних вибухових речовин чи пристроїв не виявлено.

Відзначається, що було евакуйовано 187 осіб, зараз робота міськради відновлена.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Автор: Лариса Козова