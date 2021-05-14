Підпалювач заявив, що машина загорілася "від поганої енергетики".

В Ужгороді перед входом до будівлі Закарпатської ОДА підпалили машину на єврономерах.

Про це у п'ятницю, 14 травня, розповів місцевий журналіст Віталій Глагола.

За його словами, горів автомобіль чоловіка на ім'я Іван Данацко, який називає себе представником закарпатських русинів. На машині був напис "Русини были, суть, ай будуть!"

"Він сам підпалив свій автомобіль на "євробляхах" прямо під входом в адмінбудівлю. Чоловік переконує - автомобіль загорівся від поганої енергетики. Його погасили охоронці адмінбудівлі. На місці зараз працюють слідчі поліції", - розповів журналіст.

Видання Mukachevo.net назвиває Данацка "напівмаргіналізованим місцевим активістом", який запам'ятався громадськості тим, що понад рік тому встановив намет під будівлею Закарпатської ОДА і час від часу організовує пікети щодо тарифів.

Читайте такожТищенко змусив главу митниці "зізнаватися" у дружбі з угорцями та пообіцяв проінспектувати туалет (відео)У грудні 2016 року СБУ оголосило чоловікові офіційне застереження про кримінальну відповідальність за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України після того, як він біля адмінбудівлі облдержадміністрації в Ужгороді поруч із Державним прапором України вивісив "русинський триколор", писало "Закарпаття онлайн". Видання зазначало, що Данацко "неприховано позиціонує себе в соцмережах як прихильник кремлівської версії "русинства".

"Був організатором усіх попередніх незаконних акцій по дестабілізації Закарпаття шляхом блокування автошляхів - в рамках тарифних "протестів", акцій "пересічників" тощо", - йдеться в матеріалі ЗМІ.

Серед останніх гучних "акцій" Данацко - поява в березні цього року в Ужгородському міськрайонному суді в масці, яка дещо нагадувала маску серійного вбивці з фільму жахів "П'ятниця 13". Як писала "Трибуна", коли ж Служба судової охорони не пропустила чоловіка до приміщення, він викликав патрульну поліцію, якій пояснив, що його маска має захисні властивості, як того вимагають правила карантину. Зрештою чоловікові вдалося потрапити до установи.

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Автор: Катерина Комолова