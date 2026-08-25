На Дніпропетровщині евакуація після вибухів: влада каже про 'воєнний злочин'

Ганжа підтвердив, що в результаті вибуху загинула одна особа, ще 11 людей поранено.

У вівторок, 25 серпня, у Піщанці Самарівського району Дніпропетровської області пролунав вибух, в результаті якого загинула одна людина, ще 11 осіб постраждали, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

Ганжа зазначив, що працює на місці воєнного злочину й вже провів нараду з правоохоронцями, рятувальниками, а також представниками місцевої влади.

"Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину", - йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОДА.

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Він підтвердив, що в результаті вибуху загинула одна особа, ще 11 людей поранено. Також три приватні будинки зруйновані, а ще 15 - пошкоджено. Людей з епіцентру вибуху евакуювали.

"Доручив місцевій владі максимально швидко організувати ліквідацію наслідків. Правоохоронцям – забезпечити порядок, охорону вцілілого майна та документування воєнного злочину", - проінформував Ганжа.

Він додав, що доступ до небезпечної території обмежений. На місці – слідчі, криміналісти та всі необхідні служби.

В мережі вже є відео, на яких видно, що вибухи були дуже сильними, й одразу здійнявся вогонь. В помешканні людей вибиті вікна та двері, пошкоджений будинок.

Атаки РФ на Дніпро: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що російські окупанти ударними безпілотниками по одному з найбільших торговельних центрів в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Зеленський назвав удар підлим та цинічним. Президент України зазначив, що Росія запустила дрони у дві хвилі: через пів години після першого влучання і пожежі був повторний удар по рятувальних службах.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників ввести жорсткіші санкції проти російського військово-промислового комплексу. Сибіга наголосив, що Росія навмисно завдала удару по звичайному торговому центру в Кривому Розі, а потім нанесла повторний удар, коли на місце події прибули рятувальники. На його думку, такі варварські подвійні удари мають на меті завдати якомога більших жертв серед цивільного населення.

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