На Дніпропетровщині евакуація після вибухів: влада каже про 'воєнний злочин'

У вівторок, 25 серпня, у Піщанці Самарівського району Дніпропетровської області пролунав вибух, в результаті якого загинула одна людина, ще 11 осіб постраждали, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.
Ганжа зазначив, що працює на місці воєнного злочину й вже провів нараду з правоохоронцями, рятувальниками, а також представниками місцевої влади.
"Працюю у Піщанці Самарівського району на місці воєнного злочину", - йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОДА.
Він підтвердив, що в результаті вибуху загинула одна особа, ще 11 людей поранено. Також три приватні будинки зруйновані, а ще 15 - пошкоджено. Людей з епіцентру вибуху евакуювали.
"Доручив місцевій владі максимально швидко організувати ліквідацію наслідків. Правоохоронцям – забезпечити порядок, охорону вцілілого майна та документування воєнного злочину", - проінформував Ганжа.
Він додав, що доступ до небезпечної території обмежений. На місці – слідчі, криміналісти та всі необхідні служби.
В мережі вже є відео, на яких видно, що вибухи були дуже сильними, й одразу здійнявся вогонь. В помешканні людей вибиті вікна та двері, пошкоджений будинок.
Атаки РФ на Дніпро: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що російські окупанти ударними безпілотниками по одному з найбільших торговельних центрів в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Зеленський назвав удар підлим та цинічним. Президент України зазначив, що Росія запустила дрони у дві хвилі: через пів години після першого влучання і пожежі був повторний удар по рятувальних службах.
Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників ввести жорсткіші санкції проти російського військово-промислового комплексу. Сибіга наголосив, що Росія навмисно завдала удару по звичайному торговому центру в Кривому Розі, а потім нанесла повторний удар, коли на місце події прибули рятувальники. На його думку, такі варварські подвійні удари мають на меті завдати якомога більших жертв серед цивільного населення.