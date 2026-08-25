В роботі сервісів 'Ощадбанку' стався збій: коли чекати на відновлення

Можуть бути тимчасово недоступними мобільний додаток та сервіси для юридичних осіб.

В роботі деяких сервісів державного "Ощадбанку" у вівторок, 25 серпня, стався збій. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів "Ощадбанку" через спрацювання систем безпеки", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що можуть бути тимчасово недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб.

Відео дня

За даними банку, робота систем має бути повністю стабілізована до 17:00.

Збої в роботі банківських сервісів – останні новини

15 серпня по всій Україні виникли проблеми з безготівковою оплатою. Тоді оплата через термінали не проходила взагалі або з певними труднощами, також деякі громадяни повідомляли пор списання коштів з в той час, коли покупка не проходила. Проблема сталася із сервісами "ПриватБанку", невдовзі їх роботу було відновлено.

Наприкінці червня в роботі сервісів "Ощадбанку" стався збій через аномально високу температуру повітря. Тоді користувачі повідомляли про проблеми з роботою додатку, а також неможливість здійснити оплату карткою в магазині.

На початку червня у роботі низки цифрових сервісів по всьому світу було зафіксовано масштабні збої – сервіси працювали нестабільно або з перебоями. В Україні збій вплинув на роботу низки банківських сервісів і соціальних мереж, серед яких був Monobank, ПриватБанк, Facebook, Viber і Twitch.

Вас також можуть зацікавити новини: