Директор ЦРУ Джон Реткліфф несподівано відвідав Росію: подробиці візиту

Журналісти дізналися, що Реткліфф мав провести зустрічі з росіянами.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф прибув до Російської Федерації. Про це повідомила репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс з посиланням на власні джерела.

"Директор ЦРУ Джон Реткліфф сьогодні вирушив до Росії на борту C-17", - зазначила вона в мережі Х.

Як пише Axios, це перша поїздка Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду та візит до Росії найвищого за рангом представника адміністрації Трампа з січня.

Відео дня

"Напередодні поїздки Реткліффа США повідомили Україні, що до Москви вирушає делегація високого рівня. А також попросили призупинити удари до від’їзду делегації", - повідомило джерело, обізнане з цим питанням.

Телеграм-канал Ukraine Context, який називають наближеним до очільника ОП Кирила Буданова, уточнив, що українській стороні "відомі окремі аспекти та питання, які сьогодні обговорювалися в Москві на непублічних переговорах під час кількох не дуже тривалих розмов американської сторони з російськими чиновниками".

"Йдеться про важливу операцію, підготовка до якої певний час відбувалася в режимі тиші. Її результати можуть мати суттєве значення для подальших процесів", – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними ресурсів для відстеження польотів, літак, на якому прибув Реткліфф, вже вилетів із Москви у бік західних кордонів РФ. Водночас невідомо, чи є директор ЦРУ на борту.

Хто такий Ретккліфф

Додамо, що Сенат США затвердив Реткліффа на посаду наприкінці січня 2025 року. Його кандидатуру номінував президент США Дональд Трамп.

Колишній федеральний прокурор, раніше Реткліфф був директором національної розвідки. Обіймав цей пост під час першого президентського терміну Трампа, запеклим захисником якого він був під час імпічменту.

Переліт Boeing C-17 Globemaster до Москви – що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що 25 серпня до московського аеропорту "Внуково" прилетів військовий транспортний літак Boeing C-17, який належить військово-повітряним силам США.

Коментарів від США щодо літака не надходило. А у Кремлі повідомили, що у російського диктатора не заплановано зустрічей з американцями.

Вас також можуть зацікавити новини: