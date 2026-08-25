РФ масовано атакувала безпілотниками Чернігів: знеструмлено тисячі абонентів

Через пошкодження енергооб'єкта без світла залишилися абоненти у Чернігівському районі та Славутичі.

Армія РФ масовано атакувала Чернігів безпілотниками, пошкодивши енергооб’єкт. Без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич.

За даними начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, ворог спрямував на місто понад десять БпЛА.

"Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Троє людей отримали травми легкого ступеня", - розповів він.

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В Чернігівській міськраді додали, що внаслідок атаки також пошкоджено складські приміщення двох підприємств і один із магазинів – попередньо, ударною хвилею.

У "Чернігівобленерго" підтвердили пошкодження енергооб'єкта внаслідок ворожої атаки та повідомили про знеструмлення понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич.

Інші ворожі атаки на Чернігів

24 серпня безпілотник атакував багатоповерхівку у центрі Чернігова. Будівля загорілася. Внаслідок удару було поранено 14 людей, серед них – двоє дітей 12 та 17 років. Трьох людей госпіталізували, ще 11 отримали легкі поранення – їм надали допомогу на місці.

26 липня російські окупанти дроном завдали удару по супермаркету у Чернігові. Двоє людей загинули, серед них – 10-річна дівчинка, за медичною допомогою звернулися 20 людей.

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