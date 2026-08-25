ЗСУ відновили контроль поблизу населеного пункту на Харківщині, - DeepState

Водночас ворог просунувся поблизу селища та села у Донецькій області.

Збройні сили України відновили контроль поблизу Западного Харківської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

"Сили Оборони України відновили контроль поблизу Западного", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Як відомо, Западне - це село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області.

Відео дня

Водночас DeepState повідомив, що російські окупанти просунулися поблизу Дорожнього та Софіївки.

Дорожнє - це селище Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області, а Софіївка - село Дружківської міської громади Краматорського району Донецької області.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше у DeepState заявили, що російські загарбники окупували місто Родинське у Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що серед можливих варіантів припинення бойових дій розглядається формування на Донбасі вільної економічної зони, управління якою здійснюватиме третя сторона.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про незгоду Москви з ініціативою створення "буферної зони" на Донбасі, яку Україна просуває в рамках спільного плану зі Сполученими Штатами Америки.

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