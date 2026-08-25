Туристів більше, ніж місцевих жителів: названі найбільш переповнені місця в Європі

Найбільше від навали туристів страждають Греція, Італія, Іспанія, Португалія, Хорватія та Австрія.

Грецькі регіони Південні Егейські острови та Іонічні острови були визнані найгустонаселенішими туристами місцями в Європі, де кількість відвідувачів перевищує кількість місцевих жителів.

Як пише The Independent з посиланням на свіжі дані "Євростату", в цих двох регіонах Греції було зафіксовано найбільшу кількість ночівель туристів на душу населення порівняно з іншими регіонами континенту в 2024 році.

При цьому підкреслюється, що складений список зосереджується на так званих "малих регіонах" ЄС, тобто на територіях з населенням від 150 тисяч до 800 тисяч осіб.

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Дані показують, що туристи, які відвідують регіон Південного Егейського моря, до якого входять Кіклади та Додеканеські острови, зокрема популярні Санторіні та Родос, проводили там близько 127 ночей на одного мешканця.

У 2024 році в регіоні було зафіксовано 41,5 мільйона ночівель при чисельності населення близько 326-328 тисяч осіб, що означає, що в регіоні спостерігався найбільший розрив між кількістю туристів і мешканців серед усіх регіонів ЄС.

Наступним за щільністю туристів регіоном стали Іонічні острови, до яких входять такі напрямки, як Корфу та Закінтос, де на одного мешканця припадало 103 ночівлі, що становить понад 20,5 мільйонів ночей при чисельності населення близько 200 тисяч осіб у 2024 році.

Також дослідження встановило, що від навали туристів також страждають деякі регіони Італії, Австрії, Іспанії та Португалії.

Регіони ЄС із найбільшою щільністю туристів (кількість ночівель у співвідношенні до чисельності населення):

Південне Егейське море, Греція. Іонічні острови. Південний Тіроль, Італія. Адріатичне узбережжя Хорватії. Балеарські острови, Іспанія. Крит, Греція. Тіроль, Австрія. Алгарве, Португалія. Канарські острови, Іспанія. Зальцбург, Австрія.

Надмірний туризм у Європі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, на тлі сплеску надмірного туризму в деяких із найпопулярніших туристичних міст мандрівники прагнуть знайти альтернативні варіанти відпочинку. Один із них – порівняно новий тренд "міні-туризму", який, втім, також має низку недоліків.

Примітно, що через надмірний наплив туристів мешканці багатьох міст Європи в результаті самі не потрапляють до їхніх головних визначних пам'яток. Наприклад, приблизно чверть лондонців жодного разу не відвідували знамените колесо огляду "Лондонське око".

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