Україна отримала політичне рішення про SCALP: Зеленський розповів, що буде далі

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала від Британії та Франції політичне рішення щодо виробництва далекобійних ракет SCALP. Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, передає кореспондент УНІАН.
"Ми отримали підтвердження від Британії. Ми чекали, тому що до цього ми говорили з Еммануелем (Макроном). Він мені підтвердив розблокування SCALP і ліцензії. Ми чекали позитивної відповіді від Британії. Ми отримали вчора позитивну відповідь від двох країн. Тепер дуже вірю, що все не втопиться в бюрократіях наших країн. Будемо діяти. У нас є позитив. Я вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення. Треба рухатись, коли це може бути", – сказав Зеленський.
Після отримання позитивного рішення, за словами президента, мають зустрітися технічні команди, які займуться складанням календаря виробництва.
"Так само, вчора було рішення, що за 7-10 днів у нас буде вже графік по FREYJA – коли ми будемо зустрічатись, де у нас блокується, з якою компанією, якою країною в нас щось не виходить. Тому що всі дуже серйозно до цього ставляться. Будемо все розблоковувати", – додав Зеленський.
Що цьому передувало
Раніше про те, що Лондон погодив передачу Україні секретних даних про британські компоненти далекобійних ракет SCALP повідомила пресслужба канцелярії британського премʼєр-міністра. Зазначалося, що метою цієї передачі є налагодження їхнього складання на території України.
Водночас, на думку авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, це рішення поки викликає багато питань. Зокрема, на його думку, Україна все одно буде вимушена погоджувати з партнерами кожен пуск таких ракет по території РФ.