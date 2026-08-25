Не тільки Україна: ЗМІ з’ясували, з якою метою директор ЦРУ прилітав до Росії

За даними The Wall Street Journal, Реткліфф прибув до Москви через плани Росії щодо мобілізації та можливого удару по Європі.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прилітав до Москви, щоб застерегти президента РФ Володимира Путіна від ескалації російських дій проти Європи та НАТО. Таке припущення висловив відомий американський політичний репортер, редактор The Insider Майкл Вайсс.

"Це пов’язано з розвідданими США, переданими полякам, прибалтам і скандинавам, і відбувається на тлі помітного зростання ймовірних операцій саботажу ГРУ та активності російських дронів у Німеччині, Болгарії, Румунії", - зазначив журналіст.

Він зазначив, що мова не йшла про обмін полоненими, оскільки для таких домовленостей директор ЦРУ не потрібен.

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"Реткліфф також є найпроукраїнськішим чиновником в адміністрації, відповідальним за допомогу Києву у проведенні глибинних ударів. Тут важливий контекст: Білл Бернс їздив до Москви у 2021 році, щоб попередити Путіна про... вторгнення в Україну", - написав він.

За інформацією Вайсса, Реткліфф обговорив у Москві взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та портах України й Росії, можливе припинення вогню в Сумській та Харківській областях як кроки до загальної деескалації, а також перспективи завершення війни.

Версія Wall Street Journal

Водночас, за даними The Wall Street Journal, Реткліфф прибув до Москви через російські плани мобілізації та можливий удар по Європі.

Газета стверджує, що причиною поїздки стали зібрані США розвідувальні дані, які свідчать про ранню підготовку Росії до можливої військової мобілізації та плани щодо перевірки рішучості НАТО.

Аналітики заявили, що Реткліфф міг зустрітися з Путіним, щоб виступити з попередженням. Бет Саннер, колишня заступниця директора національної розвідки США, сказала:

"Це може бути щось на кшталт: "Ми знаємо, що ви збираєтеся зробити, і вам краще цього не робити". Це також може стосуватися припинення вогню в Ірані та залучення до обговорення перемир’я інших сторін".

Плани РФ щодо мобілізації

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація після імітації парламентських виборів планує провести чергову хвилю мобілізації росіян на війну проти України.

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