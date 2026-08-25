Українці, які втратили роботу через війну, можуть вимагати компенсацію: як це зробити

Мільйони українців через війну втратили роботу або стабільний дохід.

Українці, які через повномасштабну війну втратили оплачувану роботу або дохід, можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія". Про це повідомляє пресслужба "Дії" у своєму Telegram-каналі.

"Мільйони українців через війну втратили роботу або стабільний дохід. Тепер про ці втрати можна заявити до міжнародного Реєстру збитків через "Дію" та подати вимогу про їх компенсацію", - ідеться в повідомленні.

Подати заяву можуть українці, які:

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мали оплачувану роботу або були самозайнятими;

втратили дохід від оплачуваної роботи внаслідок дій Росії після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення.

Як подати заяву

Для цього потрібно авторизуватися на порталі "Дія" та перейти до розділу "Репарації: міжнародний Реєстр збитків". Далі слід обрати категорію A3.4 "Втрата оплачуваної роботи", заповнити заяву та, за наявності, додати докази, які підтверджують втрату роботи або доходу. Після цього заяву необхідно підписати електронним підписом і надіслати.

Для фізичних осіб-підприємців, які втратили дохід від власного бізнесу через війну, передбачена окрема категорія – А3.5 "Втрата приватного підприємництва".

Довідка УНІАН. Міжнародний Реєстр збитків створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих після 24 лютого 2022 року на території України, через міжнародно-протиправні дії Російської Федерації проти України.

Дефіцит на ринку праці - головні новини

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Раніше повідомлялося, що дефіцит кадрів в Україні досяг історичного максимуму. Цю проблему називають головною перешкодою для ведення бізнесу під час війни 69% опитаних підприємців.

За підрахунками Мінекономіки, Україні для щорічного зростання ВВП на 7% потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників, яких необхідно буде залучити протягом наступних 10 років.

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