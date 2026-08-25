Чи можна бюджетно відвідати Гаваї: відповідь експертів

Вартість відпочинку на Гаваях значною мірою залежить від сезонного фактору.

Американські острови Гаваї, з їхньою неймовірною природою та унікальними традиціями, є мрією багатьох туристів. Однак за ними також закріпилася репутація занадто дорогого місця для відпочинку.

Проте експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet запевняють, що заощадити на гавайській відпустці можна, якщо правильно вибрати час для поїздки.

За їхніми словами, Гаваї привабливі тим, що там, по суті, немає поганого сезону з точки зору погоди – завдяки цілорічному сонячному світлу, помірним температурам і практично повній відсутності сезонних змін.

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Однак на вартість відпочинку на Гаваях сильно впливає їхня завантаженість – деякі місяці користуються набагато більшою популярністю і, відповідно, тому вони дорожчі.

Річ у тім, що більшість туристів приїжджають на острови під час шкільних канікул, тому літо, середина весни та зима – найзавантаженіші періоди. У ці пікові періоди ціни на авіаквитки, готелі та оренду автомобілів найвищі.

Нижчі ціни можна знайти на початку та наприкінці весни, а також восени. Наприклад, номер на двох у готелі Sheraton Waikīkī Beach Resort на Оаху може коштувати всього 377 доларів США за ніч на початку листопада, але до кінця грудня ціна злітає до 992 доларів США.

Відпочинок на Гаваях

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо про відкриття для туристів гавайського острова Нііхау, який понад 100 років був закритий для чужинців.

Водночас влада Гаваїв розпорядилася демонтувати популярну пам'ятку на острові Оаху – сходи Хайку, також відомі як "Сходи до неба", що ведуть на вершину мальовничої гори, з якої відкриваються приголомшливі краєвиди.

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