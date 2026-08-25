Apple анонсувала прощальний пристрій епохи Тіма Кука (видео)

Компанія не стала чекати вересневої презентації та оголосила про випуск нового покоління Mac mini та Mac Studio.

Apple без окремого заходу представила нове покоління Mac mini на чипах M5 Pro та M6. Це перше оновлення настільного комп'ютера з 2024 року, а також останній продукт, випущений за часів Тіма Кука, пише Gizmodo.

Новий Mac mini зберіг звичний компактний дизайн, а обсяг оперативної пам’яті в базовій конфігурації тепер становить 16 ГБ. Для зберігання даних передбачено SSD на 256 ГБ. При цьому стартова ціна зросла до $900 – на $100 більше, ніж у попередньої версії.

Головною зміною став процесор M6 – перший чіп Apple, виготовлений за 2-нм технологічним процесом. Він включає два суперядра, чотири продуктивні та 6 енергоефективних. Компанія робить акцент не тільки на швидкості, але й на підвищеній енергоефективності порівняно з 3-нм поколінням.

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За заявою Apple, багатопотокова продуктивність M6 приблизно в 1,2 раза вища, ніж у M5. Ще помітніші зміни в графіці: 12-ядерний GPU оснащений нейронними прискорювачами в кожному ядрі, що забезпечує вдвічі вищу швидкість графіки порівняно з Mac mini з Apple M4.

Apple також пропонує Mac mini на базі M5 Pro. У ньому вже використовується 18-ядерний графічний процесор, розрахований на більш ресурсомісткі графічні та AI-завдання. Обидві моделі оснащені Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та 2,5-гігабітним Ethernet.

Новинка доступна для попереднього замовлення на сайті Apple, але продажі розпочнуться 22 вересня. Базова версія на M6 з 16/256 ГБ коштує від $900, а Mac mini на M5 Pro з 24/512 ГБ – від $1700

Разом з цим Apple офіційно анонсувала процесори M6 і M5 Ultra, а також Mac Studio на базі M5 Max і M5 Ultra. Останній став найпотужнішим чипсетом в історії компанії: у максимальній конфігурації він отримав 80 графічних ядер, 36 процесорних ядер і до 512 ГБ об’єднаної пам’яті.

Apple заявляє про зростання графічної потужності на 40% порівняно з M3 Ultra та до 4,5 раза вищу швидкість обчислень у задачах зі штучним інтелектом. Ціни на Mac Studio з M5 Max стартують від $2500, а за M5 Ultra доведеться заплатити $5500.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після понад 15 років керівництва Купертіно – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня – за чутками, Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного запуску всіх основних моделей і не випускатиме базовий iPhone 18 до весни 2027 року. Разом із Pro-моделями iPhone 18 очікується випуск першого складаного смартфона iPhone Ultra.

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