Apple анонсувала прощальний пристрій епохи Тіма Кука (видео)

Apple без окремого заходу представила нове покоління Mac mini на чипах M5 Pro та M6. Це перше оновлення настільного комп'ютера з 2024 року, а також останній продукт, випущений за часів Тіма Кука, пише Gizmodo.
Новий Mac mini зберіг звичний компактний дизайн, а обсяг оперативної пам’яті в базовій конфігурації тепер становить 16 ГБ. Для зберігання даних передбачено SSD на 256 ГБ. При цьому стартова ціна зросла до $900 – на $100 більше, ніж у попередньої версії.
Головною зміною став процесор M6 – перший чіп Apple, виготовлений за 2-нм технологічним процесом. Він включає два суперядра, чотири продуктивні та 6 енергоефективних. Компанія робить акцент не тільки на швидкості, але й на підвищеній енергоефективності порівняно з 3-нм поколінням.
За заявою Apple, багатопотокова продуктивність M6 приблизно в 1,2 раза вища, ніж у M5. Ще помітніші зміни в графіці: 12-ядерний GPU оснащений нейронними прискорювачами в кожному ядрі, що забезпечує вдвічі вищу швидкість графіки порівняно з Mac mini з Apple M4.
Apple також пропонує Mac mini на базі M5 Pro. У ньому вже використовується 18-ядерний графічний процесор, розрахований на більш ресурсомісткі графічні та AI-завдання. Обидві моделі оснащені Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та 2,5-гігабітним Ethernet.
Новинка доступна для попереднього замовлення на сайті Apple, але продажі розпочнуться 22 вересня. Базова версія на M6 з 16/256 ГБ коштує від $900, а Mac mini на M5 Pro з 24/512 ГБ – від $1700
Разом з цим Apple офіційно анонсувала процесори M6 і M5 Ultra, а також Mac Studio на базі M5 Max і M5 Ultra. Останній став найпотужнішим чипсетом в історії компанії: у максимальній конфігурації він отримав 80 графічних ядер, 36 процесорних ядер і до 512 ГБ об’єднаної пам’яті.
Apple заявляє про зростання графічної потужності на 40% порівняно з M3 Ultra та до 4,5 раза вищу швидкість обчислень у задачах зі штучним інтелектом. Ціни на Mac Studio з M5 Max стартують від $2500, а за M5 Ultra доведеться заплатити $5500.
Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після понад 15 років керівництва Купертіно – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".
Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня – за чутками, Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного запуску всіх основних моделей і не випускатиме базовий iPhone 18 до весни 2027 року. Разом із Pro-моделями iPhone 18 очікується випуск першого складаного смартфона iPhone Ultra.