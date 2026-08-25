Експерти назвали 5 найкращих смартфонів середнього класу, які можна купити сьогодні

До списку увійшли моделі від Google, Samsung, Motorola, Nothing та OnePlus.

Середній ціновий сегмент смартфонів у 2026 році помітно змінився. Зростання вартості компонентів, зокрема пам'яті DRAM і NAND, через попит з боку індустрії штучного інтелекту призвело до подорожчання пристроїв. Тому деякі моделі тепер коштують дорожче, ніж звичні для цього класу 500 доларів.

Портал Gizmochina склав список із п’яти найкращих смартфонів літа 2026 року, що мають оптимальне співвідношення ціни та характеристик. До нього увійшли моделі від Google, Samsung, Motorola, Nothing та OnePlus.

Google Pixel 10a

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Стартова ціна Pixel 10a становить $499 за базову версію з накопичувачем на 128 ГБ . За ці гроші покупці отримують 6,3-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц, чіпсет Tensor G4, 8 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор на 5100 мАг. Основна камера на 48 Мп та надширококутний модуль на 13 Мп перейшли до цієї моделі від попередника.

Головною перевагою Pixel 10a оглядачі називають тривалу програмну підтримку. Google гарантує сім років оновлень ОС та безпеки.

Nothing Phone (4a) Pro

Друге місце посів Nothing Phone (4a) Pro, який вирізняється незвичайним дизайном. Замість звичного пластикового корпусу компанія використала алюмінієву конструкцію, а спереду встановлено 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 144 Гц.

Усередині встановлено Snapdragon 7 Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті. Вартість пристрою також становить $499. При цьому камера поступається Google Pixel, а автономність не можна назвати сильною стороною моделі. Зате смартфон підійде тим, кому потрібен незвичайний дизайн.

Samsung Galaxy A57 5G

Середнячок від Samsung отримав тонкий корпус і преміальний зовнішній вигляд завдяки поєднанню скла та металу. Екран розміром 6,7 дюйма виконаний за технологією Super AMOLED Plus і підтримує частоту оновлення 120 Гц. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт.

Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, а доповнюють її надширококутний сенсор на 12 Мп та макрокамера на 5 Мп. Samsung також обіцяє шість років оновлень ОС та виправлень безпеки. Головним недоліком моделі експерти вважають відносно слабкі ігрові можливості.

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion оснащений 6,7-дюймовим pOLED-дисплеєм із частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю до 5200 ніт. За продуктивність відповідає Snapdragon 7s Gen 4, якого вистачає для будь-яких повсякденних завдань і мобільних ігор на середніх та високих налаштуваннях.

Смартфон отримав акумулятор ємністю 5200 мАг із швидкою зарядкою 68 Вт, основну камеру на 50 Мп з оптичною стабілізацією та корпус із захистом за стандартом IP68. Слабким місцем залишається термін програмної підтримки, який поступається Samsung і Google.

OnePlus Nord 6

Замикає п’ятірку OnePlus Nord 6 – модель для користувачів, яким найважливіша продуктивність. Смартфон працює на базі чіпсета Snapdragon 8s Gen 4 і пропонує до 12 ГБ оперативної пам’яті.

Крім того, телефон оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-екраном із частотою 165 Гц та величезним акумулятором на 9000 мАг із підтримкою зарядки потужністю 80 Вт. Камера та дизайн не є головними перевагами смартфона, зате за швидкістю роботи та автономністю він помітно виділяється серед конкурентів.

Раніше експерти протестували всі актуальні смартфони Samsung і вибрали найкращі варіанти для покупки влітку 2026 року. Серед них є як дорогі флагмани, так і бюджетні моделі.

Користувачі Android назвали свої улюблені смартфони 2026 року. До першої трійки потрапили пристрої Xiaomi, Redmi та Huawei.

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