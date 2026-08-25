Україна нищить НПЗ Росії: Москва знайшла, хто її врятує від паливної кризи

Частина пального залишатиметься у країні-виробнику.

Нафтопереробний завод "Конденсат" в Казахстані перероблятиме російську нафту і відправлятиме 70% готових нафтопродуктів назад до РФ, пише The Moscow Times.

Міністр енергетики Казахситану Ерлан ‌Аккенженов повідомив, що в країні залишатиметься до 30% продуктів переробки. На його думку, це нормальні умови. Міністр додав, що постачальник нафти не включений до санкційних списків, але не назвав компанію. Постачання нафти на НПЗ здійснюватиметься залізницею і залежатиме від її пропускної спроможності.

Раніше Міненерго Казахстану повідомляло про переговори з Москвою щодо переробки російської нафти на своїх НПЗ з подальшою реалізацією нафтопродуктів як на внутрішньому ринку, так і з постачанням до РФ.

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Приватний НПЗ "Конденсат" має потужність переробки нафти 850 000 тонн на рік і розташований у місті Аксай в Західно-Казахстанській області. Він може виробляти 200 000 тонн бензину і стільки ж дизпалива екологічного класу К-5 (Євро-5). Зараз НПЗ здійснює переробку як казахстанської, так і російської нафти. "Конденсат" вперше експортував бензин до Росії в липні 2026 року.

Паливна криза в Росії – останні новини

Росію накрила нова хвиля паливної кризи, яку спричинили удари України по нафтопереробним заводам. Окрім багатогодинних черг на заправних станціях в регіонах, ліміти на відпуск палива запровадили зокрема і в Москві.

Дефіцит бензину охопив вже щонайменше 30 російських регіонів, а перебої з постачанням дедалі помітніше позначаються на бізнесі та логістиці. Влада змушена створювати фактично окрему систему постачання для силовиків, чиновників та екстрених служб, які можуть заправлятися без черги.

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