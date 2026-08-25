Україна нищить НПЗ Росії: Москва знайшла, хто її врятує від паливної кризи

Нафтопереробний завод "Конденсат" в Казахстані перероблятиме російську нафту і відправлятиме 70% готових нафтопродуктів назад до РФ, пише The Moscow Times.
Міністр енергетики Казахситану Ерлан Аккенженов повідомив, що в країні залишатиметься до 30% продуктів переробки. На його думку, це нормальні умови. Міністр додав, що постачальник нафти не включений до санкційних списків, але не назвав компанію. Постачання нафти на НПЗ здійснюватиметься залізницею і залежатиме від її пропускної спроможності.
Раніше Міненерго Казахстану повідомляло про переговори з Москвою щодо переробки російської нафти на своїх НПЗ з подальшою реалізацією нафтопродуктів як на внутрішньому ринку, так і з постачанням до РФ.
Приватний НПЗ "Конденсат" має потужність переробки нафти 850 000 тонн на рік і розташований у місті Аксай в Західно-Казахстанській області. Він може виробляти 200 000 тонн бензину і стільки ж дизпалива екологічного класу К-5 (Євро-5). Зараз НПЗ здійснює переробку як казахстанської, так і російської нафти. "Конденсат" вперше експортував бензин до Росії в липні 2026 року.
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