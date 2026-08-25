Microsoft витрачає до $28 000 на місяць на ШІ для одного співробітника: названо суми

Внутрішня таблиця компанії показала, наскільки сильно відрізняються витрати на штучний інтелект у різних підрозділах.

Співробітники Microsoft добровільно повідомили, скільки ресурсів штучного інтелекту (ШІ) використовують у роботі. У компанії їснує внутрішня платформа для відстеження різних показників та забезпечення прозорості. Цього року в ній з’явився новий показник – "AI $ Usage Per Month"

Зведена таблиця з 600 записами потрапила до розпорядження Business Insider. Близько 350 осіб вказали дані про своє використання ШІ-інструментів. Медіанне значення становило 300 доларів (близько 13 000 грн) за 28 днів.

При цьому розкид виявився величезним. Найвищий показник сягнув $28 000 – саме стільки за 28-денний період вказав співробітник відділу Microsoft Customer and Partner Solutions. Тоді як у деяких працівників витрати становили лише кілька доларів.

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Істотні відмінності спостерігаються й між підрозділами:

Azure – медіана $241, діапазон від $1 до $7500;

Cloud + AI – $325, від $1 до $15 000;

CoreAI – $975, від $40 до $16 000;

Experiences and Devices – 250 доларів, від 1 до 3391 доларів;

Microsoft AI – 490 доларів, від 45 до 10 000 доларів;

Microsoft Customer and Partner Solutions – 134 долари, від 1 до 28 000 доларів;

Security – $526, від $58 до $10 000.

Важливо, що мова йде не про гроші, які співробітники платять із власної кишені. Це оцінка вартості обчислювальних потужностей та інших інструментів штучного інтелекту, які вони використовують для виконання робочих завдань.

Поява такої статистики пов’язана з масштабними інвестиціями Microsoft у штучний інтелект. IT-гігант витрачає сотні мільярдів доларів на інфраструктуру ШІ й водночас намагається зрозуміти, наскільки активно співробітники використовують доступні їм інструменти.

Поки для одних співробітників моделі ШІ залишаються інструментом для рідкісних запитів, інші фактично перетворили їх на постійну частину робочого процесу, витрачаючи на це тисячі доларів обчислювальних ресурсів.

Нове дослідження показало, що офісні працівники по суті перетворюються на "нянь" для моделей ШІ. Працівники витрачають до 6 годин на тиждень на нагляд за ШІ, що викликає втому та роздратування.

Глава Nvidia вважає, що бум ШІ перетворить електриків і сантехніків на нову еліту. Уже сьогодні галузь стикається з дефіцитом кваліфікованих робітників, хоча за таку роботу пропонують дуже високі зарплати й не вимагають університетського диплома.

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