У тварин діагностовано черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок.

У Вінницькій області волонтерка заявила, що невідомі забили молотками трьох собак, які перебували на території притулку громадської організації.

Читайте такожУ Чернігові розслідують падіння двох малюків з висоти (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Волонтерка, яка опікувалася тваринами, заявила в поліцію, що невідомі особи жорстоко розправилися з трьома собаками, побивши їх, ймовірно, молотками.

На місце події слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії, опитала сусідів.

За попередніми висновками ветеринара, у тварин діагностовано черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок. Їх відправлено на судово-медичну експертизу, яка визначить причини загибелі.

Проводяться слідчі та розшукові заходи в межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Такий злочин карається ув’язненням терміном від п’яти до восьми років.

Як повідомила у соцмережах Оксана Швець, собаки намагалися втекти.

"Втекти від вбивці чи вбивць, які люто їх вбивали. Підозрюємо що молотком, це було побоїще. Собаки ховалися куди могли, шукали захисту, але їх добивали...безпощадно, вони навіть не оборонялися. У цуцика зчуханий носик, весь в болоті, він хотів вижити, рив землю, під сходи, убили....бородата мала гризла паркан металевий втекла...їх знайшли в жахливому стані", - написала вона у Facebook.

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Автор: Людмила Жерновська