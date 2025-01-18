У 2012 році суддя задовольнив судові вимоги Міністерства оборони Росії і безпідставно зобов'язав державу Україна виплатити позивачу 405,5 млн доларів, кажуть в ДБР.

Державне бюро розслідувань продовжує розбиратися зі спадком Віктора Януковича. Сьогодні повідомлено про підозру чинному судді Господарського суду міста Києва за рішення, яке той ухвалив в інтересах Міністерства оборони Росії. Як зазначається у повідомленні на сайті ДБР, підозру у справі отримав не лише суддя, але й колишнє вище керівництво держави.

"Встановлено, що ще у 2011 році країна-агресор залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що керівництво Росії розробило план, згідно з яким обороноздатність та збройні сили агресора будуть фінансуватися за рахунок Державного бюджету України під виглядом виконання рішення Господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу.

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"Для цього у 2011 році до керівництва України звернувся міністр оборони РФ з листом про сприяння в погашенні заборгованості одного з суб’єктів господарювання на суму 405,5 млн доларів США за поставлений природній газ ще у 1996-1997 роках", - розповіли у ДБР.

Підкреслюється, що Україна не мала жодного відношення до боргу комерційного підприємства і не могла нести за нього відповідальність. Утім, колишнє керівництво країни у 2011 році почало наголошувати у засобах масової інформації, що Україна має погасити вказану суму Міністерству оборони Росії.

Крім того, був підготований лист до Служби безпеки України з проханням притягнути до кримінальної відповідальності керівника суб’єкта господарювання за нібито перекладання цього боргу на державу.

"Намагаючись штучно створити підстави для прямого фінансування Міністерства оборони РФ за рахунок українського держбюджету, високопосадовці залучили керівництво судової системи та суддю Господарського суду Києва для стягнення 405,5 млн. доларів США на користь РФ за неправомірним рішенням суду", - наголосили у ДБР.

Так, за розробленою фігурантами схемою, у серпні 2012 року до Господарського суду Києва МО Росії подало позов до Кабінету міністрів України про стягнення понад 3 млрд грн з держбюджету.

"Росіяни розраховували на те, що ще в 2004 році на той час прем’єр-міністр, а у подальшому президент України, обіцяв їм сприяти у виконанні цих судових рішень. Проте через відсутність договірних правовідносин між позивачем та відповідачем суддя мав відмовити у відкритті провадження у справі", - йдеться у повідомленні.

Ба більше, російське міністерство оборони до позову не приєднало жодного доказу на підтвердження того, чому Україна має сплачувати цей борг. Однак суддя Господарського суду "виніс незаконну ухвалу та переклав на відповідача обов’язок збирання і надання доказів у справі".

За цією ухвалою Кабмін надав копії листування між керівниками урядів України та Росії 1996 року. Вони були датовані ще до укладення суб’єктом господарюванням угоди, за якою виник борг, тому ці листи не могли бути доказами як існування боргу, так і перекладання його на Україну, зазначили у ДБР. До того ж оригіналів цих листів ніколи не існувало, проте цей факт суд проігнорував.

"Незважаючи на сплив строків позовної давності та відсутність гарантій держави за боргами підприємства, а також за відсутності доказів самого факту існування в 2012 році боргу підприємства за контрактами 1996-1997 років, суддя задовольнив позов Міністерства оборони РФ та постановив стягнути з будь-якого рахунку Державного бюджету України на користь РФ понад 3,1 млрд грн", - зазначили у ДБР.

На виконання цього незаконного рішення суду на користь Росії з України було стягнуто частину коштів. "Після початку агресії РФ проти нашої країни та зміни керівництва держави, іншим суддею Господарського суду у 2014 році скасовано це незаконне рішення, однак повернути безпідставно стягнуті в інтересах Росії гроші так і не вдалося. За даними слідства, ці кошти пішли на фінансування так званої СВО", - йдеться у повідомленні.

Так, дії підозрюваних були кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України як державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання передбачено у виггляді 15 років позбавлення волі.

Також було підписане клопотання до Вищої ради правосуддя про відсторонення цього судді від здійснення правосуддя та про надання згоди на утримання під вартою.

Інші гучні справи про антиукраїнську діяльність

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За повідомленнями ЗМІ, йдеться про радіо- і телеведучого Макса Назарова (справжнє ім'я - Назар Русланович Діордіца).

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля.

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