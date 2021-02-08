Кошти, які будуть накопичені на особистих рахунках громадян в недержавних пенсійних фондах можна буде зняти до виходу на пенсію.

Доходи громадян, які ті отримають в накопичувальних пенсійних фондах в рамках пенсійної системи другого рівня в Україні, не будуть обкладатися податками.

Про це повідомили в прес-службі Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Як зазначили в прес-службі, держава намагається завчасно забезпечити старість майбутніх пенсіонерів, у тому числі за допомогою податкових стимулів щодо тих доходів, з яких потім буде виплачуватися друга пенсія. Це не потрапить в оподатковувану суму, і з цього також не будуть в майбутньому стягуватися податки.

У прес-службі зазначили, що ті кошти, які будуть накопичені на особистих рахунках громадян у недержавних пенсійних фондах, на відміну від державної пенсії першого рівня, є власністю громадян, і вони в особливих випадках, наприклад, проблем зі здоров'ям або інших ексцесів, можуть розпоряджатися ними й до виходу на пенсію.

Що цьому передувало

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує у 2021 році почати впровадження накопичувальної пенсійної системи.

6 жовтня 2020 року Мінсоцполітики з посиланням на міністра Марину Лазебну заявило про те, що підтримує законопроект про накопичувальні пенсії.

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Автор: УНІАН