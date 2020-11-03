Lloyd's розраховує виплатити близько 6,4 млрд.доларів за претензіями, пов'язаними з COVID-19, з яких до 2,5 млрд. доларів підуть перестраховикам.

Збитки Lloyd's в 1 півріччі 2020 року склали близько 3,1 млрд.доларів, а ще 0,8 млрд. доларів, як очікується, будуть покриті в другій половині року.

Про це заявив генеральний директор Lloyd's of London Джон Ніл, повідомляє Forinsurer.

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COVID - 19 "завдав катастрофічного суспільного та економічного збитку, одночасно вимагаючи безпрецедентних заходів щодо стримування поширення вірусу, а також поверненню бізнесу та економіки до роботи", - заявив Джон Ніл.

В цілому Lloyd's розраховує виплатити близько 6,4 млрд. доларів за претензіями, пов'язаними з COVID-19, з яких до 2,5 млрд. доларів підуть перестраховикам. Це відповідає прогнозам, опублікованим у травні 2020 року, і відповідає рокам найбільших ураганів у США. Тому COVID-19 був не єдиною проблемою у 2020 році. Урагани та лісові пожежі також спричинили руйнування цього року.

Збитки через COVID-19

Для страхової галузі збитки від андеррайтингу COVID-19 будуть коштувати десь близько 107 млрд. доларів. Проте, різниця з цими катастрофами полягає в тому, що вони були географічно обмежені подіями, що відбуваються протягом декількох годин і днів, що сильно відрізнялося від глобального системного і довгострокового впливу пандемії COVID-19.

Джон Ніл зазначив, що учасникам страхового ринку слід бути особливо обережними, оскільки, економічні та ринкові умови будуть погіршуватися в другому півріччі 2020 року та у 2021 році, що не в останню чергу істотно залежить від результатів виборів в США, хто б не переміг.

Страхування та коронавірус

21 жовтня 2020 року головний економіст групи Swiss Re Джером Хегелі заявив про те, що після помірного зниження зростання світових премій за ризиковим страхуванням через тривалу пандемію, глобальні страхові премії зі страхування майна та нещасних випадків (P&C) зростуть на 3,8%.

За словами Хегелі, зниження страхових премій у 2020 році матиме такі самі масштаби, як і у 2008 році після світової фінансової кризи. І в той самий час очікуване скорочення економіки в цьому році через пандемію складе 4%, що набагато більше, ніж скорочення на 1,8%, що спостерігалося у 2008-2009 роках.

Вже підраховані збитки

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Автор: УНІАН