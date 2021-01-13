За результатами 2020 року кількість клієнтів, які купували страхові продукти через інтернет, збільшилася в 3 рази у порівнянні з 2019 роком. Такі показники наводить страхова компанія "ІНГО" у своєму повідомленні.

Зростання продажів в онлайн каналах страховики пов'язують в першу чергу з поширенням загальної практики покупок українців через інтернет всіх категорій товарів та послуг, становлення якої суттєво прискорили карантинні заходи, запроваджені місцевими урядами. В результаті обсяг онлайн розрахунків в роздрібному сегменті зріс на 50%.

Другим за важливістю чинником стало зростання попиту в інтернеті самої категорії страхування. За даними Google, в порівнянні з 2019 роком тільки в четвертому кварталі українці використовували пошук страхування онлайн на 16% частіше.

Не менш важливим фактором стало зростання обсягу мобільного інтернету і частота використання смартфонів, що спостерігається як в усьому світі, так і в Україні. За даними Google в українському сегменті інтернет, пошук з мобільних пристроїв на тему страхування збільшився на 30%, тоді як з персональних комп'ютерів – всього на 6%.

Найбільш успішними в цій ситуації стали страхові компанії, що були готові до тенденцій цифровізації та адаптували свої ресурси для роботи з клієнтами в онлайн форматі.

На думку спеціалістів «ІНГО», сучасний сайт повинен надавати можливість легко замовити консультацію з будь-якого виду страхування, оформити та придбати стандартні поліси туристичного страхування, страхування майна, Автоцивілки та інші.

«Ми розуміли, що після локдауну багатьом нашим клієнтам доведеться купувати поліси онлайн вперше», - зазначає керівник відділу електронної комерції страхової компанії «ІНГО» Дмитро Соколов. – «Тому для спрощення оформлення страхового захисту підготували команду «помічників зі страхування», які особливо чуйно та професійно вміють слухати клієнтів та можуть допомогти дистанційно з будь-якого питання. В страхуванні, що засновано на довірі, це особливо важливо».

Наступним кроком у 2021 році стане запровадження онлайн оглядів автомобілів при страхуванні КАСКО, а також ще більш активне перенесення в електронні канали процедур врегулювання страхових випадків та відшкодування збитків.

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Автор: УНІАН