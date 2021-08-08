Українці активно їдуть на роботу у Польщу. Вже 277 тисяч громадян України отримали від польської влади дозвіл на тривале перебування. Найбільш популярне воєводство, куди переїжджають іноземці - Мазовєцьке, там живе 132 тисячі таких людей.
Про це з посиланням на Polskie Radio повідомляє ТСН.
Одна з головних причин того, чому українці їдуть зі своєї країни до Польщі - робота. Переважна частина людей, які вирішують змінити своє життя та спробувати реалізуватися на чужині - молодь.
Майже 70% іноземцям, які отримали посвідку на проживання в Польщі, до 40 років. Ще 25% осіб з дозволом на проживання - люди до 60 років.
Для переїзду іноземці найчастіше обирають регіони, у яких є великі міські центри. Це зумовлюється тим, що у таких воєводствах більше можливостей для роботи та навчання, повідомили у польському Управлінні у справах іноземців.
Найпопулярніші воєводства у Польщі для іноземців:
- Мазовєцьке воєводство обрали 132 тисячі осіб;
- Малопольське воєводство вказали місцем свого проживання 60 тисяч іноземців;
- до Великопольського воєводства переїхали понад 46 тисяч заробітчан;
- Нижньосілезький регіон обрали понад 40 тисяч іноземців;
- ще 31 тисяча осіб отримала посвідку на проживання у Сілезькому воєводстві.
Читайте такожСкільки коштуватиме долар: курс в обмінниках на понеділок, 9 серпняЯк розповів спікер Управління у справах іноземців Польщі Якуб Дудзяк, 55% іноземців, які отримали дозвіл на трирічне перебування у країні - громадяни України. Загалом, вже 500 тисяч осіб з країн ЄС отримали посвідки на життя у Польщі. Серед таких осіб:
- 277 тисяч українців;
- 34 тисяч громадян Білорусі;
- 20 тисяч осіб з Німеччини;
- 13 тисяч росіян;
- 11 тисяч громадян В'єтнаму.
Також, але в меншій кількості, до Польщі переїжджають громадяни Індії, Грузії, Італії, Китаю та Великої Британії.
За перші шість місяців 2021 року кількість іноземців, які отримали посвідку на життя у Польщі, зросла майже на 42 тисячі осіб. З України за цей період приїхало майже на 32 тисячі громадян більше.
Раніше УНІАН повідомляв, кому з українських заробітчан поляки готові платити до 3 тисяч доларів на місяць навіть без диплома.
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