Варшава, як і Київ, проти запуску російського газопроводу.

Польща останні 18 років була проти будівництва "Північного потоку", бо вважає його інструментом російської диверсії, покликаного зламати єдність Заходу, ЄС і НАТО.

Про це в інтерв’ю польському тижневику "Ехо" заявив глава МЗС Збіґнєв Рау, цитує Польське радіо.

Міністр, зокрема, поскаржився на відсутність спільної політики держав-членів Європейського союзу щодо Росії.

"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 як інструмент політичного шантажу проти України та Центральної Європи. Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік – це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО", – пояснив очільник польської дипломатії.

Читайте такожКулеба зустрівся у Вашингтоні з держсекретарем Блінкеном: про що говорили (відео)Раніше Польща та Україна опублікували спільну заяву щодо неприпустимості запуску російської труби в обхід України без застосування американських санкцій, як це передбачено німецько-американською угодою, підписаною Меркель та Байденом.

Водночас речник президента Польщі Блажей Спихальський назвав продовження добудови труби "перемогою Росії", і що Берлін порушив європейську солідарність щодо цього питання.

При цьому, згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоби та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Крім того, Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська