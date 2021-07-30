Роботодавці пропонують українцям навчання, проживання та трансфер / Ілюстрація REUTERS
Польські роботодавці активно запрошують на роботу заробітчан з України.
Про це повідомляє портал Rabota.ua.
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Що пропонують роботодавці:
- навчання;
- робочий одяг;
- проїзд до місця роботи;
- проживання.
Які фахівці потрібні:
- будівельник;
- електрик;
- робочі в депо;
- різнороб;
- водій;
- пакувальник.
Скільки платять:
- Електрик - 50-70 тис. грн. на місяць;
- будівельник-33-47 тис. грн. на місяць;
- працівник вагонного депо-30-38 тис. грн. на місяць;
- спеціаліст з обслуговування вантажних автомобілів-34-48 тис. грн. на місяць;
- складальник - 25-28 тис.грн.
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Скриншот rabota.ua
Зарплата в Україні:
- За даними Державної служби зайнятості, станом на січень 2021 року кількість зареєстрованих безробітних склало 477 тисяч осіб.
- Згідно з результатами опитування серед 7 700 українських шукачів станом на лютий 2021 року, понад 90% заробітчан не планували шукати роботу в Україні, а до Польщі виїжджав кожен другий здобувач за кордоном.
- Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні 2021 року зросла у порівнянні з березнем 2020 року на 18,9% - до 13 тис. 612 грн.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.
Українці в Польщі: що необхідно знати
- За офіційними даними, в Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих працівників, більша частина з них - українці.
- Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тисяч офіційно працюючих у Польщі іноземців.
- Це на 36 тисяч більше, ніж на кінець вересня 2020 року, або на 55 тисяч більше, ніж до пандемії, в лютому 2020 року.
- Станом на 8 лютого 2021 року в Польщі зріс попит за заробітчан з України. В першу п'ятірку популярних спеціальностей увійшли фахівець з автоматики, покрівельник, слюсар, технік дорожнього будівництва і технік-програміст.
- Станом на 21 травня 2021 року Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України.
- Станом на 20 липня 2021 року в Польщі налічувалося близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів.