Рішення під назвою "Сервіс первісної страхової компенсації пошкоджень мобільного телефону" може обробляти страхові претензії, отримуючи документи безпосередньо з сервісного центру.

Південнокорейські компанії SK Telecom і LG U+ запускають на блокчейні виплати страхових відшкодувань за пошкодження мобільних телефонів без надання паперових документів.

Про це повідомляє Forinsurer.

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Сервіс страхової компенсації

Рішення під назвою "Сервіс первісної страхової компенсації пошкоджень мобільного телефону" може обробляти страхові претензії, отримуючи документи безпосередньо з сервісного центру. Зараз клієнтам необхідно внести передоплату за ремонт застрахованого мобільного телефону, а потім надати звіт про ремонт і квитанції в страхову компанію.

Першою була ініціатива SK Telecom, за якою незабаром було оголошення LG про впровадження блокчейна для мобільного страхування.

Блокчейн-додаток

SK Telecom розробила блокчейн-додаток, який буде використовуватися операторами сервісних центрів для видачі акту про ремонт і квитанцій у вигляді електронного сертифіката. Цей цифровий документ безпосередньо відправляється в страхову компанію для перевірки, що прискорює розгляд претензій.

Що це дасть

Клієнти отримують скорочення термінів виплат, страховики отримують документи, підтверджені в блокчейні, що запобігає шахрайству і підробці документів.

Корейська телекомунікаційна компанія впроваджує рішення, починаючи з Samsung Electronics, одного з найбільших світових виробників смартфонів. Найближчим часом компанія планує додати в екосистему інших виробників телефонів. Тим часом LG U + пропонує послугу власникам мобільних телефонів Samsung і LG.

SK Telecom пропонує своїм клієнтам послуги страхування мобільних телефонів. Компанія заявила, що власники пристроїв Samsung Galaxy можуть використовувати цю послугу в рамках існуючих планів страхування і не повинні подавати заявку на окремий процес підписки.

Світові витрати на блокчейн-технології

23 червня 2020 року Міжнародний аналітичний центр International Data Corporation (IDC) опублікував прогноз, згідно з яким світові витрати на впровадження блокчейн-технологій (технології розподіленого реєстру) у 2020 році в порівнянні з 2019 роком зростуть на 57,7% - до 4,3 мільярда доларів з 2,7 мільярда доларів. Також експерти прогнозували, що витрати на блокчейн будуть тільки рости та вже у 2023 році складуть 14,4 мільярда доларів.

Згідно з дослідженням International Data Corporation, опублікованим у березні 2020 року, зростання витрат на продукцію світової IT-галузі через коронавірус сповільниться у 2020 році до 4,3% з прогнозованих в кінці 2019 року 5%.

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Автор: УНІАН