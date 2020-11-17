Розробка страхових програм для медиків в Україні активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.
Читайте такожЗеленський закликав прискорити здійснення страхових виплат постраждалим від COVID-19 медикамПро це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Крім цього, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги на випадок хвороби.
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