Уряд активно працює над удосконаленням програм зі страхування медичних працівників.

Розробка страхових програм для медиків в Україні активізувалася, і деякі області вже застрахували 60-70% лікарів, зокрема Харківська, Житомирська, Чернівецька, Волинська та інші.

Читайте такожЗеленський закликав прискорити здійснення страхових виплат постраждалим від COVID-19 медикамПро це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім цього, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов нагадав, що медичний працівник, який бореться з COVID-19, прирівняний до військовослужбовця, і нині, крім виплат у разі непрацездатності чи смерті, у різних регіонах відпрацьовуються програми допомоги на випадок хвороби.

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Автор: Костянтин Гончаров