Середньоденний розмір виплати за підсумками минулого року склав 340,23 гривні.

Українці отримали 778 мільйонів гривень допомоги за час догляду за хворими родичами, у тому числі хворими дітьми до 14 років.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ).

Середньоденний розмір виплати склав за підсумками минулого року 340,23 гривні.

Зазначається, що упродовж 2021 року 227,7 тисячі застрахованих осіб знаходились на лікарняному по догляду за хворим членом сім’ї. Саме їм компенсували втрачений заробіток за весь період здійснення догляду.

"Загалом українці, які працюють, провели на лікарняних у зв’язку із потребою догляду за хворими родичами майже 2,3 мільйона днів. Здебільшого догляд здійснювався за хворими дітьми", – говориться у повідомленні.

У ФССУ уточнили, що фінансування такої допомоги здійснюється, починаючи з першого дня і за весь час непрацездатності з цієї причини.

Її розмір обчислюється на загальних підставах і складає від 50% середньої заробітної плати застрахованої особи (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років або за наявності пільг), пояснили у фонді.

Також українцям нагадали, що надання допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною.

А допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.

Читайте такожУ 2021 році за лікарняними звернулись понад 3 мільйони працюючих українцівРаніше повідомлялося, що після старту реформи лікарняних у червні 2021 року українські роботодавці подали на оплату понад 2 мільйони електронних листків непрацездатності своїх працівників. Сума нарахованих за е-лікарняними допомог склала вже майже 5 мільярдів гривень.

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