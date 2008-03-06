Кернес свідчив у суді

Харків. 6 березня. УНІАН. Секретар міськради Геннадій КЕРНЕС напередодні свідчив у місцевому суді Дзержинського району у справі щодо подій на Клочківській у грудні 2006 року, коли сталося масове побиття людей

За словами Г.КЕРНЕСА, представники мерії на появу міліції на суботнику не очікували, бо прийшли на зустріч з харків`янами.

На запитання судді про те, хто замовив кран комунального підприємства, і хто керував знесенням забору, Г.КЕРНЕС відповів, що будмайданчик розташований в рекреаційній зоні, тож наводити там лад - обов`язок міської влади.

Водночас, адвокат постраждалих Наталя ХОРУНЖА заперечує - ділянка, де в грудні позаминулого року сталася надзвичайна подія, наслідки якої дотепер розглядаються в суді, була в оренді у торгівельної групи «Таргет», і на той час договір розірваний не був.

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