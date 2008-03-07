Голландці націлилися в регіони

Харкв. 7 березня. УНІАН. Нідерланди зацікавлені в розширенні економічних зв`язків з регіонами України.

Як повідомляє сайт ОДА, про це сказав під час зустрічі з губернатором Арсеном АВАКОВИМ Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні пан Рональд КЕЛЛЕР.

Підкресливши важливість розвитку торгово-економічних зв`язків між Голландією та Україною, Посол нагадав, що в 2007 р. торгівельний обіг двох країн досяг 1,5 млрд. дол., а за обсягом прямих інвестицій в українську економіку Голландія посідає 5 місце. «Наше завдання - посилити співпрацю голландських компаній з регіонами України, і те, що ми приїхали сюди, говорить про нашу зацікавленість у розвитку двосторонніх зв`язків», - сказав Р.КЕЛЛЕР.

Він також висловив надію на те, що обласна влада зробить все для зміцнення на території Харківщини авторитету Закону, створення сприятливого клімату для інвестицій, а також розвитку інфраструктури.

У свою чергу, А.АВАКОВ підкреслив, що всіляко вітає бажання голландських бізнесменів реалізувати свої бізнес-проекти на території Харківської області і зробить усе для того, щоб співпраця була успішною.

У ході зустрічі члени голландської делегації розповіли українським партнерам про можливості та перспективи двосторонньої співпраці, які, на їхню думку, значно поліпшилися після того, як Харків став одним з міст, що приймають матчі Євро-2012.